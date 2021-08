Bahnradsprinter Levy im Keirin-Halbfinale

Maximilian Levy auf der olympischen Bahn in Izu.

Izu - Ex-Bahnrad-Weltmeister Maximilian Levy hat bei den Olympischen Spielen das Halbfinale im Keirin erreicht. Der 34-Jährige aus Cottbus schaffte in Izu als Vierter in seinem Viertelfinal-Lauf das Weiterkommen.

Stefan Bötticher (Chemnitz) schied dagegen in seinem Rennen als Fünfter aus. Das Halbfinale wird in zwei Läufen mit jeweils sechs Fahrern ausgetragen.

Levy hat im sogenannten Kampfsprint die größten Erfolge seiner Karriere gefeiert. In London 2012 musste er sich in einem spannenden Finale dem großen Briten Chris Hoy nur knapp geschlagen geben und gewann Silber. 2009 holte er den WM-Titel, dazu kamen drei Siege bei der EM (2013, 2017, 2020). In Japan hatte der viermalige Olympia-Teilnehmer zuvor zwei fünfte Plätze im Teamsprint und Sprint eingefahren.