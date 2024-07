Drei Wochen vor dem Beginn der olympischen Leichtathletik-Wettbewerbe gibt es beim Diamond-League-Meeting in Monaco wieder eine Bestmarke. Die Disziplin ist jedoch nicht im Olympia-Programm.

Jessica Hull (l.) schaffte in Monaco eine neue Bestmarke. (Archivbild)

Monaco - Die Australierin Jessica Hull hat den Weltrekord über die selten gelaufene 2000-Meter-Distanz verbessert und damit für eine weitere Bestmarke in dieser Leichtathletik-Saison gesorgt. Drei Wochen vor dem Beginn der olympischen Wettbewerbe in Paris lief Hull beim Diamond-League-Meeting in Monaco 5:19,70 Minuten.

Die 27-Jährige blieb damit unter dem bisherigen Rekord von Francine Niyonsaba aus Burundi, die am 14. September 2021 in Zagreb 5:21,56 Minuten gelaufen war. Hull war bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften jeweils Siebte über 1500 Meter und bei der diesjährigen Hallen-WM Vierte über 3000 Meter.

Über die 200 Meter belegte der deutsche Rekordhalter Joshua Hartmann aus Köln in 20,54 Sekunden Platz sechs. Es gewann überlegen Letsile Tebogo aus Botswana in 19,87 Sekunden. Der WM-Dritte konnte es sich sogar leisten, am Ende austrudeln zu lassen. Der zweitplatzierte Alexander Ogando aus der Dominikanischen Republik lief 20,02 Sekunden. Bei dieser Marke steht Hartmanns deutscher Rekord.