Brisbane - Der frühere Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios kehrt auf die Tennis-Tour zurück. Rund eineinhalb Jahre nach seinem bisher letzten Match will der Australier beim Turnier in Brisbane vom 29. Dezember bis 5. Januar sein Comeback geben. „Ich fühle mich fit und gesund und freue mich auf meine Rückkehr“, sagte Kyrgios laut einer Mitteilung der Turnier-Veranstalter.

Kyrgios gilt als exzentrischer und hoch veranlagter Tennisspieler. Wegen diverser Verletzungen hatte der 29-Jährige lange pausiert. Sein bisher letztes Match bestritt er beim Rasenturnier in Stuttgart im vergangenen Jahr, wo er in der ersten Runde ausschied. Es war wegen seiner Verletzungsprobleme sein einziger Auftritt im Jahr 2023. In Australien beginnt Ende Dezember die neue Tennis-Saison, deren erster sportlicher Höhepunkt die Australian Open in Melbourne sind (12. -26. Januar).