Auftaktspiel von Zverev in Wimbledon erneut verschoben

London - Alexander Zverev muss in Wimbledon weiter auf seinen ersten Einsatz warten. Die Auftaktpartie des Tennis-Olympiasiegers beim Rasen-Klassiker gegen den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer wurde am Mittwochabend wegen der Verzögerungen durch den Regen in London erneut verlegt.

Die Begegnung war eigentlich für Dienstag angesetzt, konnte wegen Dauerregens aber nicht stattfinden. Am Mittwoch musste der 26-Jährige bis zum Abend warten, ehe die Veranstalter das Spiel erneut vorschoben. Es soll nun an diesem Donnerstag ausgetragen werden.