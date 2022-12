Athleten Deutschland gibt 30 Anregungen für Sportreform

Der Verein Athleten Deutschland will bei der Entwicklung der Leistungssportreform mitreden. Und stellt Forderungen.

Der Verein Athleten Deutschland um Maximilian Klein will bei der Entwicklung der Leistungssportreform mitreden.

Berlin - Der Verein Athleten Deutschland hat bei der Entwicklung der Leistungssportreform tatkräftige Mitwirkung angekündigt und Mitgestaltung gefordert.

„Wir werden uns an den anstehenden Transformationsprozessen mit allen Kräften beteiligen - aus der tiefen Überzeugung, dass die besten Entscheidungen für Athleten gemeinsam mit Athleten getroffen werden“, heißt es in dem 54 Seiten umfassenden Positionspapier „Damit Deutschland gewinnt. 30 Anregungen für eine ganzheitliche Entfaltung der Athleten“.

Dieses vom Bundesinnenministerium und dem Deutschen Olympischen Sportbund initiierte Reformprojekt werde als „Chance“ gesehen, der Vision von Athleten Deutschland näherzukommen: „Ein Sportsystem, das Athleten optimale Bedingungen zur ganzheitlichen Entfaltung ihrer sportlichen und persönlichen Potenziale bietet und sie als Menschen achtet.“ Bisher haben BMI und DOSB nur ein Grobkonzept vorgelegt. Darin sind eine Agentur für den Leistungssport für Steuerung und Förderung sowie ein Sportfördergesetz die zentralen Bausteine.

Ziel: ganzheitliche Entwicklung

Die 30 Anregungen zielen auf eine ganzheitliche Entwicklung der Athleten und Athletinnen ab, die „Fixpunkt und Zweck der Sportförderung“ sein sollten - „nicht die Strukturen“, heißt es in dem Papier. „Im Kontrast zu diesem Ideal dominiert derzeit jedoch die Strukturförderung. Verbände und Stützpunkte haben marktbeherrschende Monopolstellung.“ Bisher hätten die Athleten kaum Möglichkeiten, als Verbraucher Einfluss auf die Ausgestaltung und die Qualität der Serviceleistungen zu nehmen.

„Es fehlen Transparenz, öffentliche Bewertungsverfahren, Beschwerdewesen und Nachfrageentscheidungen der Athleten, die Lenkungswirkung entfalten könnten“, beklagt die Interessengemeinschaft. Die Sportler sollten in wichtigen Lebensphasen zudem nicht „in ein Korsett langfristiger“ und von außen auferlegter Fördermaßnahmen gezwungen werden, sondern individuell und biografisch so sinnvoll wie möglich gefördert werden, heißt es in dem Papier weiter.

Dazu gehöre auch die Wahl, zum Training an einen Stützpunkt zu wechseln oder im Verein zu bleiben. Zumal es keine Wirksamkeitsprüfung von Zentralisierung auf Erfolge im Spitzensport gebe. „Das Leistungssport- und Stützpunktsystem ist eher von Intransparenz gekennzeichnet“, kritisiert Athleten Deutschland.

Der Verein befürwortet außerdem eine unabhängige Agentur für Leistungssport. Bei ihrem Aufbau gelte es, den derzeitigen Systemfehler nicht zu reproduzieren. „Die alleinige Kontrolle einer solchen Organisation von Staat und Sport sollte vermieden werden“, betonen die Athletenvertreter. Stattdessen sollten auch Athleten in die Ausübung von Kontroll- und strategischen Gestaltungsfunktionen eingebunden sein.