Angelique Kerber mit Spaß an organisatorischer Rolle

Hat beim Tennis-Event in Bad Homburg organisatorische Aufgaben übernommen: Angelique Kerber.

Bad Homburg - Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber gefällt sich beim Tennis-Event in Bad Homburg in ihrer Rolle als Turnierbotschafterin.

Sie könne sich für die Zukunft weiter vorstellen, organisatorische Aufgaben zu übernehmen, sagte die 33-jährige Kielerin nach ihrem lockeren Auftakterfolg gegen die russische Qualifikantin Jekaterina Jaschina. „Aber momentan ist meine Priorität, selber zu spielen, Matches zu gewinnen. Das Gefühl kriegt man auf der anderen Seite nicht so. Mein Ziel ist Wimbledon.“

Bei der Premiere der Rasenveranstaltung in Bad Homburg ist die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin in die Organisation miteingebunden. „Ich versuche, eine Rolle zu finden, dass ich alle glücklich machen kann“, sagte Kerber. Sie sei Ansprechpartnerin für alle anderen Spielerinnen und versuche, Anliegen ihrer Konkurrentinnen mit den Organisatoren zu klären. „Ich versuche mich zurechtzufinden, was bis jetzt gelingt und Spaß macht“, sagte sie.

Turnierdirektor ist Kerbers Manager Aljoscha Thron. Kerber plant mit dem Turnier bereits für die Zeit nach ihrer Karriere und soll nach dem Ende ihrer Laufbahn Turnierdirektorin werden. Nach einem spielfreien Tag trifft die Nummer vier der Setzliste im Achtelfinale auf die Russin Anna Blinkowa.