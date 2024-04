Altmaier gewinnt Auftaktspiel in Barcelona

Daniel Altmaier steht in Barcelona in der zweiten Runde.

Barcelona - Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier in Barcelona den Sprung in die zweite Runde geschafft. Der 25-Jährige aus Kempen setzte sich bei der Sandplatz-Veranstaltung gegen den Australier Alexei Popyrin 6:3, 7:6 (7:4) durch. In der zweiten Runde trifft Altmaier auf den Franzosen Arthur Fils.

Altmaier ist einziger deutscher Teilnehmer in Barcelona. Das Turnier findet parallel zu München statt, wo neben anderen die deutsche Nummer eins Alexander Zverev antritt.