Acht Teams sind in Stage 2 der DACH: Evolution dabei - darunter Titelverteidiger CGN Esports.

Berlin (dpa) – - Wenige Wochen nach dem Stage-1-Finale der höchsten deutschsprachigen Valorant-Liga hat die reguläre Saison der DACH:Evolution Stage 2 begonnen. Zum Auftakt jubelt Alternate Attax.

Die Valorant-Profis der hessischen E-Sport-Organisation besiegten am ersten Spieltag Laterious mit 2:0. Vor allem auf der ersten Map Acent (13:2) ließen die Attax-Spieler ihren Gegnern keine Chance.

Keinen Sieger gab es im zweiten Duell des Tages zwischen Ovation eSports und Angry Titans. In einer umkämpften Partie trennten sich die Teams mit einem 1:1-Unentschieden.

Ein Ergebnis, mit dem Ovations John „DisisJohn“ Gabrido nicht zufrieden war: „Wir haben mit der Motivation gespielt, ein 2:0 rauszuhauen, aber sind bei Split schwer reingekommen“, sagte er. Mit Blick auf die letztendlich verlorene Map ergänzte er, dass man traurig über die Pleite sei, weil man gut gespielt habe.

Am Sonntag startet CGN Esports die Mission Titelverteidigung. Der Sieger der DACH: Evolution Stage 1 spielt zum Auftakt gegen die Schweizer E-Sport-Organisation AEX-1. Ebenfalls am Sonntag im Einsatz: Mouz und Unicorns of Love.