Bei den Olympischen Spielen in Paris hatte Valentin Altenburg mit Deutschlands Hockey-Frauen noch das Viertelfinale erreicht. Nun tritt der Bundestrainer zurück.

Berlin - Valentin Altenburg ist nicht mehr Bundestrainer der deutschen Hockey-Frauen. Der 43-Jährige sei von seinem Job zurückgetreten, teilte der Deutsche Hockey-Bund (DHB) mit. „Wir bedauern diese Entscheidung von Valentin“, sagte DHB-Präsident Henning Fastrich. „Wir müssen uns jetzt in Ruhe hinsetzen und uns Gedanken über die Neuaufstellung des Bereichs machen. Es ist in jedem Fall unser Interesse, dass Valentin dem Deutschen Hockey-Bund an verantwortlicher Stelle erhalten bleibt.“

Altenburgs Rücktritt sei im Zuge der „Neuausrichtung“ der Nationalmannschaft erfolgt, hieß es. Er hatte seit 2021 die deutschen Frauen trainiert und war mit dem Team zuletzt bei Olympia in Paris im Viertelfinale ausgeschieden. Zuvor hatte Altenburg schon die deutschen Herren trainiert und mit ihnen bei Olympia 2016 Bronze gewonnen.

„Die nach den Olympischen Spielen anstehende Neuausrichtung der zukünftigen deutschen Damen-Nationalmannschaft ist ein guter Zeitpunkt, bei der Fortsetzung ihres erfolgreichen sportlichen Kurses Raum für neue Impulse zu geben“, sagte er nun zu seinem Rücktritt.