Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin haben ihren vierten Sieg in der Euroleague knapp verpasst. In einer hart umkämpften Partie verlor der Bundesligist beim litauischen Serienmeister Zalgiris Kaunas erst in der Schlussphase mit 71:77 (41:48).

Alba bleibt nach der 15. Niederlage im 18. Spiel der Königsklasse Tabellenvorletzter. Beste Berliner Werfer waren Weltmeister Johannes Thiemann mit 17 und Matteo Spagnolo mit 15 Punkten.

Trainer Israel Gonzalez musste erneut auf das Trio Louis Olinde, Gabriele Procida und Ziga Samar verzichten. Sein Team startete aber, wie schon am Sonntag gegen Chemnitz, offensiv sehr gut. Kaunas leistete sich einige Ballverluste, die die Berliner bestraften. Kurz vor Ende des ersten Viertels lagen die Gäste 25:20 in Führung.

Doch im zweiten Abschnitt riss der Faden. Die Ballverluste und Fehlwürfe häuften sich. Rund sechs Minuten gelangen den Berlinern nur zwei Punkte. Zalgiris kam hingegen besser in Schwung, traf nun auch seine Distanzwürfe. Mitte des Viertels war der Berliner Rückstand erstmalig zweistellig (27:37).

Nach dem Seitenwechsel war Alba aber wieder da, kam auf einen Zähler heran (49:50). Die Gäste vergaben in dieser Phase zwar zu viele Freiwürfe, waren aber auf Augenhöhe. Vier Minuten vor dem Ende gingen die Berliner sogar wieder in Führung (69:68). Doch in der hektischen Schlussphase zeigten sie Nerven, gerieten 31 Sekunden wieder in Rückstand (71:74) und konnten den nicht mehr kontern.