Berlin - Alba Berlin ist überraschend im Playoff-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga ausgeschieden.

Die Berliner unterlagen im vierten Spiel bei ratiopharm Ulm mit 81:83 (51:50). Damit ging die Best-of-five-Serie mit 3:1 an Ulm. Der Außenseiter trifft im Halbfinale nun auf den FC Bayern München, für Alba ist die Saison beendet. Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith mit 16 und Malte Delow 15 Punkten. Bei Ulm war Yago dos Santos mit 16 Punkten am erfolgreichsten.

Gonzales: köperliche Probleme und Dauerbelastung

„Wir hatten körperliche Probleme“, bemängelte Albas Trainer Israel Gonzalez nach dem Aus bei Magenta Sport. Der Kräfteverschleiß nach 74 Pflichtspielen in dieser Saison sei zu groß gewesen. „Wir sind natürlich heute enorm glücklich“, sagte stattdessen Ulms Coach Anton Gavel. „Wir haben noch ein paar Spiele vor uns.“

Gonzalez konnte erstmalig in den Playoffs auf Defensivspezialist Yovel Zoosman zurückgreifen, dafür fehlte der erkrankte Gabriele Procida, der beim letzten Spiel in Ulm noch so aufgetrumpft hatte. Alba ging von Beginn an konsequent zur Sache und so auch schnell 12:6 in Führung.

Ulm übernimmt Führung in zweitem Viertel

Zum Ende des ersten Viertels stellte Ulm die Gäste aber durch eine sehr variable Defensive mehr und mehr vor Probleme. Der Titelverteidiger leistete sich so einige Ballverluste, die die Gastgeber dann sofort bestraften. Mitte des zweiten Abschnittes lag nun Ulm 38:31 vorne. Doch die Hauptstädter fielen dieses Mal nicht auseinander und holten sich zur Pause eine knappe Führung zurück.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es ein enges Spiel. Die Führung wechselte hin und her. Alba stand defensiv besser, aber auch Ulm gestattete den Gästen kaum Platz für freie Würfe. Jeder Angriff war jetzt heiß umkämpft. Die Schlussphase wurde zum Nervenkitzel. 14,4 Sekunden versenke Smith zwei Freiwürfe zum 81:82. Doch Ulm traf im Gegenzug einen Freiwurf durch dos Santos. Maodo Lo vergab schließlich mit dem letzten Wurf die letzte Berliner Chance zum Sieg.