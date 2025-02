Beim ersten Weltcup-Gastspiel der Skispringerinnen in Lake Placid springt eine 25 Jahre alte Deutsche sehr weit. Reicht es für das Podest?

Agnes Reisch mit Schanzenrekord in Lake Placid

Schanzenrekord: Agnes Reisch springt in Lake Placid weit. (Archivbild)

Lake Placid - Die deutschen Skispringerinnen haben beim Weltcup in Lake Placid einen Platz auf dem Podest verpasst. Beim Sieg von Nika Prevc aus Slowenien vor der Norwegerin Eirin Maria Kvandal und Alexandria Loutitt aus Kanada kamen Selina Freitag und Agnes Reisch auf die Plätze vier und fünf. Die siebenfache Weltmeisterin Katharina Schmid wurde Elfte. Im Gesamtweltcup baute Nika Prevc ihren Vorsprung weiter aus.

Mit einem Sprung von 130,5 Metern stellte Agnes Reisch beim ersten Frauen-Weltcup-Springen in Lake Placid einen Schanzenrekord auf. Im ersten Durchgang war die 25-Jährige allerdings nur bei 123,5 Metern gelandet - für das Podest reichte es deshalb nicht, ihr fehlten am Ende gut vier Punkte.



Das erste von zwei Einzelspringen in Lake Placid war wegen der Wind- und Wetterbedingungen nach 15 von 40 Starterinnen abgebrochen und verschoben worden. Über sieben Stunden mussten die Skispringerinnen auf den Neustart warten.