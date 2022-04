76ers und Suns erreichen Conference-Halbfinals

Mikal Bridges (r.) von Phoenix in Aktion untern Korb neben Larry Nance Jr. von New Orlenas.

New Orleans - Die Phoenix Suns und die Philadelphia 76ers haben die zweite Runde der NBA-Playoffs erreicht. Der Titelfavorit aus Phoenix bezwang die New Orleans Pelicans am Donnerstagabend (Ortszeit) 115:109 und holte im sechsten Spiel den notwendigen vierten Sieg zum Einzug ins Halbfinale der Western Conference.

Dort geht es entweder gegen die Dallas Mavericks oder die Utah Jazz, die im letzten Spiel des Tages noch gegeneinander spielten. Die Mavericks gingen mit einer 3:2-Führung in Spiel sechs der Serie.

Die Suns hatten lange Schwierigkeiten und zwischenzeitlich noch im dritten Viertel zwölf Punkte Rückstand. Chris Paul ergriff dann aber zunehmend die Initiative und traf alle 14 Würfe aus dem Spiel. Er beendete den Abend mit 33 Punkten gegen das Team, das ihn einst gedraftet und bei dem er die ersten Jahre in der NBA gespielt hatte.

Die 76ers komplettierten zuvor die Halbfinal-Duelle in der Eastern Conference. Das 132:97 gegen die Toronto Raptors brachte im sechsten Sieg den vierten Sieg und machte die Serie gegen die Miami Heat perfekt. Gegen das beste Team der Hauptrunde aus dem Osten starten die 76ers mit zwei Auswärtsspielen. Im anderen Halbfinale stehen sich Titelverteidiger Milwaukee Bucks und die Boston Celtics um den deutschen Nationalspieler Daniel Theis gegenüber. Der Heimvorteil liegt in dieser Serie beim NBA-Rekordmeister aus Boston.

Die Sieger der Conference-Finals der Western und Eastern Conference spielen die Meisterschaft in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga aus. Die Finals beginnen im Juni.