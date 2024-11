Alle Formel-1-Teams zeigen zur selben Zeit am selben Fleck ihre neuen Autos. In London soll 2025 eine besondere Veranstaltung stattfinden.

75 Jahre Formel 1: Teampräsentationen in London

London - Die Formel 1 plant anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens ein besonderes Event. Erstmals sollen alle 10 Rennställe mit ihren 20 Stammfahrern um Superstar Lewis Hamilton gemeinsam die neuen Lackierungen ihrer Autos vorstellen. Vor Fans soll die Show mit Entertainment-Acts am 18. Februar in der Londoner 02-Arena stattfinden.

„Zum ersten Mal werden wir unsere Fans, alle 20 Superstars unseres Sports und einige ganz besondere Gäste zusammenbringen, um unsere neue Saison offiziell zu eröffnen und unser 75. Jahr im Rennsport zu feiern“, sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali.

Präsentationen aller Formel-1-Teams zur selben Zeit am selben Ort wären ein Novum. Bislang haben die Rennställe selbst darüber entschieden, wann sie ihre neuen Lackierungen oder ihre neuen Autos vorstellen. Die nächste Saison beginnt mit dem Großen Preis von Australien am 16. März in Melbourne.