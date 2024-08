Paris - Die deutschen 3x3-Basketballerinnen stehen bei ihrer Olympia-Premiere kurz vor dem direkten Einzug ins Halbfinale. Mit dem 14:13 gegen Frankreich gelang dem Team der fünfte Sieg im sechsten Gruppenspiel. Damit führt die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds die Vorrunden-Tabelle an. Mit einem weiteren Erfolg gegen Spanien am Samstag (18.00 Uhr) wäre das Direkt-Ticket für die Vorschlussrunde sicher. Die Qualifikation für die Play-In-Runde war den Deutschen schon nach dem 18:15 gegen China im ersten Spiel des Tages nicht mehr zu nehmen.

Schon um 6.00 Uhr hatte der Wecker für das Team mit Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Elisa Mevius und Marie Reichert geklingelt. Gegen China zeigte sich das Team aber hellwach und fuhr mit einem starken Endspurt den Erfolg ein. „Hinten raus machen wir extrem gute Entscheidungen, haben im Moment immer noch mehr Power als andere Mannschaften“, hatte Brunckhorst erklärt.

Laute Kulisse gegen Frankreich

Gegen den Gruppenletzten Frankreich zeigte das deutsche Team zunächst jedoch große Schwächen im Abschluss. Vor der lauten Kulisse wirkte das DBB-Team nervös. Kurz vor Schluss sicherte Greinacher jedoch den knappen Sieg.

Die DBB-Auswahl hatte mit Erfolgen gegen die Mitfavoriten aus den USA und Kanada bereits einen starken Start ins Turnier erwischt. Die besten beiden Teams der Achtergruppe erreichen direkt das Halbfinale. Die auf den Rängen drei bis sechs platzierten Mannschaften ermitteln in einer Play-in-Runde die beiden anderen Halbfinalisten.

Olympia-Premiere für deutsches Team

Die abgewandelte Form des Streetballs gewann in den vergangenen Jahren immer mehr an Popularität. 2021 in Tokio gehörte sie zum ersten Mal zum olympischen Programm. Deutsche Teams waren damals nicht dabei, der Titel bei den Damen ging an die USA. Gespielt wird nur auf einen Korb, von den vier Spielerinnen einer Mannschaft stehen drei gleichzeitig auf dem Feld.