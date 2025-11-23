Der deutsche Nationalspieler erzielt mit 37 Punkten einen persönlichen Saisonbestwert und führt Orlando zum dritten Sieg in Serie. Dennis Schröder stoppt mit Sacramento die Niederlagenserie.

Orlando - Franz Wagner hat seine Orlando Magic zum nächsten Sieg in der NBA geführt. Der deutsche Basketball-Welt- und Europameister erzielte beim 133:121 (64:66)-Heimerfolg über die New York Knicks 37 Punkte, sieben Assists und sechs Rebounds. Damit blieb Wagner nur einen Zähler unter seinem Karrierebestwert von 38 Zählern. Die Magic schafften ihren dritten Sieg in Serie in der nordamerikanischen Basketballliga.

Wagner fand früh seinen Rhythmus, erzielte zwölf der ersten 19 Punkte der Magic und hatte zur Halbzeit bereits 23 Zähler auf dem Konto. Auch in der entscheidenden Phase war der 24-Jährige zur Stelle: Mitte des Schlussabschnitts setzten sich die Magic durch einen 13:0-Lauf entscheidend ab, Wagner erzielte dabei sieben Punkte und legte einen Dreier auf.

„Ich war aggressiv und habe im Flow unserer Offensive gespielt – da haben wir als Team einen guten Job gemacht. Und so bin ich in einen Rhythmus gekommen“, erklärte Wagner. Sein Teamkollege Tristan da Silva erzielte vier Punkte und vier Assists, bei den Knicks kam Ariel Hukporti nur zu einem Kurzeinsatz von drei Minuten.

Schröder: erster Sieg nach acht Niederlagen

Dennis Schröder hat mit den Sacramento Kings den ersten Sieg nach zuvor acht Niederlagen in Serie erzielt. Mit 128:123 (61:65) bezwangen die Kings auswärts überraschend die Denver Nuggets. Schröder überzeugte mit 21 Punkten, starke Wurfquoten und sieben Assists.

Im vierten Viertel stand der Spielmacher zwar nicht auf dem Feld, dafür hielt Schröder sein Team im dritten Durchgang im Spiel: Er erzielte die letzten neun Punkte seines Teams in jenem Spielabschnitt. Bei den Nuggets kam der serbische Superstar Nikola Jokic auf 44 Punkte, 13 Rebounds und sieben Assists.

James Harden hat mit 55 Punkten den NBA-Saisonrekord von Nikola Jokic und Shai Gilgeous-Alexander eingestellt. Beim 131:116 (62:57)-Auswärtserfolg gegen die Charlotte Hornets traf Harden zehn Dreier und hatte bereits nach dem ersten Viertel 27 Zähler auf dem Konto. Kein Spieler in der Geschichte der Clippers hat mehr Punkte in einem Spiel erzielt.