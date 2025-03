Nikola Jokic gilt klar als bester Basketballer in der NBA. In einem Saisonspiel gegen Phoenix zeigt der Serbe seine ganze Vielseitigkeit.

Bestmarke in der NBA

Denver - Der serbische Basketball-Star Nikola Jokic hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA eine historische Leistung vollbracht. Mit 31 Punkten, 21 Rebounds und 22 Assists schaffte der Center der Denver Nuggets ein Triple-Double, wie es vor ihm keinem anderen Profi in der NBA-Geschichte gelungen ist. Die Nuggets gewannen dank Jokic mit 149:141 nach Verlängerung gegen die Phoenix Suns.

Vor dem 30-Jährigen hatte in der besten Basketball-Liga der Welt kein anderer Profi ein Triple-Double mit mindestens 30 Punkten, 20 Rebounds und 20 Assists geschafft. Jokic gab auch die meisten Vorlagen bei einem Triple-Double mit mindestens 30 Zählern. „Über diese Zahlen denke ich nach, wenn ich meine Karriere mal beendet habe“, sagte Jokic in seiner gewohnten saloppen Art.

MVP-Duell mit Gilgeous-Alexander

Trainer Michael Malone lobte seinen Führungsspieler. „Der Typ ist einfach ein unglaublicher Spieler. Wenn man der Einzige mit so einer Leistung in dieser Liga ist, sagt das viel aus. Es gibt viele gute Spieler in dieser Liga, aber Nikola ist meiner Meinung nach einfach eine Klasse für sich“, sagte Malone.

Für Jokic geht es nach 2021, 2022 und 2024 um die vierte Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der regulären Saison. Er würde damit mit Basketball-Größen LeBron James und Wilt Chamberlain gleichziehen. Jokic konkurriert mit dem Kanadier Shai Gilgeous-Alexander von den Oklahoma City Thunder.

Während für den serbischen Center eigentlich alle persönlichen Statistiken sprechen, hat Gilgeous-Alexander den Teamerfolg auf seiner Seite. Die Thunder haben erst elf Niederlagen kassiert, Denver schon 22.