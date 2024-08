Paris - Frankreich will die Paralympischen Spiele mit einem großen Sicherheitsaufgebot schützen. Etwa 25.000 Ordnungskräfte sollen im Einsatz sein, sagte der geschäftsführende französische Innenminister Gérald Darmanin. Auch Sondereinheiten und rund 10.000 Kräfte von privaten Sicherheitsfirmen würden die Spiele absichern.

Die Paralympics beginnen am 28. August und gehen bis zum 8. September. Ein besonderes Augenmerk in puncto Sicherheit wird auf die Eröffnungsfeier gelegt, die an der zentralen Pariser Place de la Concorde ausgetragen wird, unweit vom französischen Präsidentenpalast. Auf den Tribünen sollen 35.000 Gäste Platz finden. 15.000 Fans können die Eröffnung zudem in der Nähe verfolgen.

Wie schon bei den Olympischen Spielen werden die französischen Sicherheitskräfte die israelische Delegation rund um die Uhr begleiten. Auch für den Lauf, bei dem das olympische Feuer durch 33 der gut 100 französischen Départements getragen wird, sind besondere Sicherheitsvorkehrungen vorgesehen.