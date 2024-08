Schon im Mehrkampf überzeugt Helen Kevric. Nun setzt die erst 16 Jahre alte Turnerin am Stufenbarren noch eins drauf.

16-jährige Kevric Olympia-Sechste am Stufenbarren

Paris - Turnerin Helen Kevric hat bei den Olympischen Spielen in Paris einen hervorragenden sechsten Platz am Stufenbarren belegt. Drei Tage nach Rang acht im Mehrkampf bekam die 16 Jahre alte Olympia-Debütantin und Jüngste im gesamten deutschen Team 14,566 Punkte für ihre Übung. In einem hochklassigen Finale sicherte sich Kaylia Nemour aus Algerien mit 15,700 Zählern Gold und den ersten Turn-Olympiasieg für Afrika. Zweite wurde die Chinesin Qiu Qiyuan mit 15,500 Punkten vor Sunisa Lee aus den USA mit 14,800 Zählern.