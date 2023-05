Annett Kaufmann schied in Runde zwei der Tischtennis-WM in Südafrika knapp aus.

Durban - Deutschlands Toptalent Annett Kaufmann hat bei der Tischtennis-WM in Südafrika nur knapp gegen die Japanerin Miu Hirano verloren. Die 16 Jahre alte Junioren-Europameisterin vom SV Böblingen unterlag der WM-Dritten von 2017 in der zweiten Runde in 2:4 Sätzen.

„Klar bin ich traurig, dass ich im Einzel jetzt schon ausgeschieden bin. Aber ich kann trotzdem ganz zufrieden sein“, sagte Kaufmann. „Von meinem Einzel nehme ich mit, dass ich auf jeden Fall mit viel Selbstbewusstsein an den Tisch gehen kann. Dass es nicht darauf ankommt, wer einem gegenübersteht. Ob es jemand aus Kamerun oder Japan ist, beide sind gut und haben ihre Stärken und Schwächen. Und ich kann gegen jeden gewinnen.“

Kaufmann gehörte bereits zum deutschen Team, das 2021 die Mannschafts-Europameisterschaft gewann und 2022 das Halbfinale der Team-WM erreichte. Bei ihrem ersten WM-Einsatz im Einzel besiegte sie Sarah Hanffou aus Kamerun am Sonntag in 4:3 Sätzen. Im Doppel ist sie in Durban weiterhin im Wettbewerb: An der Seite von Sabine Winter (TSV Schwabhausen) zog sie dort am Montagmittag in die dritte Runde ein.

Gerade bei den Frauen rücken im deutschen Tischtennis vielversprechende Talente nach. Kaufmann dominiert die europäischen Nachwuchs-Wettbewerbe. Josephina Neumann spielt bereits mit 13 Jahren für TTC Berlin Eastside in der Bundesliga.