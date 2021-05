Wildcats verlieren gegen Bensheim/Auerbach

Halle (Saale) – Die Handball-Frauen vom SV Union Halle-Neustadt haben am Mittwoch ihre 18. Niederlage in der laufenden Bundesliga-Saison hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Jan-Henning Himborn verlor ihr Nachholspiel gegen die HSG Bensheim/Auerbach in eigener Halle mit 24:27 (10:16). Beste Werferin beim SV Union war Helena Mikkelsen mit sechs Toren.

Halle lief von Beginn an einem Rückstand hinterher und lag in der 20. Minute mit 5:10 hinten. Zu Beginn des zweiten Durchgangs bauten die Gäste ihre Führung bis auf acht Tore aus. Erst in der Schlussphase, als die Partie entscheiden war, konnte der SV Union den Rückstand verkürzen. Das letzte Saisonspiel bestreitet der Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt, der den Klassenverbleib bereits gesichert hat, am Samstag (18.00 Uhr) bei TuS Metzingen. (dpa)