Bietigheim/dpa - Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt konnten den Siegeszug der SG BBM Bietigheim nicht stoppen. Beim weiterhin verlustpunktlosen Spitzenreiter verlor das Team von Trainer Jan-Henning Himborn mit 26:39 (12:20).

Nach der 15. Saisonniederlage liegen die Saalestädterinnen nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Neckarsulm auf dem letzten Nichtabstiegsplatz. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatten Kim Naidzinavicius (6/2) und Xenia Smits (5). Für den SV Union erzielte Judith Tietjen (7), Madeleine Östlund und Cecilie Woller (je 5) die meisten Tore.

Die Gäste verschliefen die Startphase und lagen nach zwölf Minuten bereits mit 1:8 hinten. Anschließend konnten die Hallenserinnen bis zu Beginn der zweiten Halbzeit den Abstand in Grenzen halten und kämpften sich bis zur 42. Minute auf 21:27 heran. Mit sieben Toren in Serie zog Bietigheim auf 34:21 (53.) davon und beseitigte endgültig die letzten Zweifel am 21. Sieg im 21. Spiel.