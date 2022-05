Wildcats-Sensation: „Wir sind heute über die Wut gekommen“

Die starke Wildcats-Torhüterin Anica Gudelj hatte großen Anteil am Überraschungssieg über Neckarsulm.

Halle/MZ - In den ersten Momenten nach Schlusspfiff war da natürlich einfach nur Stolz und auch ein klein wenig Ungläubigkeit bei Katrin Welter. „Mir fehlen etwas die Worte. Ich weiß nicht, woher die Mannschaft diese Energieleistung genommen hat“, sagte die Trainerin von Union Halle-Neustadt nach dem eigentlich nicht für möglich gehaltenen Heimsieg am Samstagabend (29:27) in der Handball-Bundesliga gegen die Sport-Union Neckarsulm.