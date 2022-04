Wildcats melden Corona-Ausbruch: Halles Handballspiel in Buchholz gefährdet

Halle (Saale)/dpa - Sieben Spielerinnen des Handball-Bundesligisten SV Union Halle-Neustadt haben einen positiven Corona-Test verbucht. Der Trainingsbetrieb wurde bereits mit dem Bekanntwerden des ersten Falls am vergangenen Montag eingestellt. Das gab der Verein am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt.

Einige erkrankte Spielerinnen haben mit typischen Symptomen zu kämpfen. Die Austragung des nächsten Punktspiels am 27. April bei Buchholz 08-Rosengarten ist ungewiss. Man stehe mit der spielleitenden Stelle in Kontakt, hieß es vom Verein.

Die Partie in Buchholz ist bereits ein Nachholspiel des 17. Spieltags, da es zum ursprünglich angesetzten Termin mehrere Corona-Fälle beim Gastgeber gab.