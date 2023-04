Die Wildcats wollen sich am Sonntag gegen Konkurrent Bad Wildungen Luft im Abstiegskampf verschaffen. Worauf die Gastgeberinnen besonders setzen.

„Wir haben es in eigener Hand“

Halle/MZ - Eiskalt und rational? Oder doch lieber heißblütig und voller Emotionen? Mit welcher Strategie versuchen Halles Erstliga-Handballerinnen am Sonntag (16 Uhr, SWH-Arena) Bad Wildungen auszuknocken? Nur noch fünf Chancen haben die Wildcats in dieser Saison zu punkten (Siehe: „Programm der Kandidaten...“). Gegen Bad Wildungen, den nächsten Gegner, der sich auf Schlagdistanz befindet, sind die Punkte ein Muss, soll ein Abrutschen auf Relegationsplatz 13 vermieden werden. Und auch beim Saisonfinale am 27. Mai gegen Neckarsulm ist ein Sieg Pflicht.