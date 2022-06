Wie die Lions jetzt den Klassenerhalt schaffen können

Nach vier Verlängerungen unterlagen die Gisa Lions am Sonntag in Wasserburg. Der Ligaverbleib ist damit noch nicht sicher. Aber: Es ist nur noch ein Rivale übrig.

Wasserburg - In all seinen Details war dieses epische Basketballballspiel auch am Montag noch nicht zu erfassen. Offensichtlich hatte beim TSV Wasserburg am Sonntag keiner Buch geführt, weshalb nach der verrücktesten Partie der Saison keine Statistiken vorlagen. Definitiv kein Ruhmesblatt für die Bundesliga der Damen.

Klar war deshalb nur: Nach vier (!) Verlängerungen hatte sich Wasserburg gegen die Gisa Lions mit 100:98 durchgesetzt. „Das war definitiv das längste Spiel, das ich je absolviert habe“, sagte Deesyhra Thomas, die überragende Lions-Spielerin. Die wichtigsten Zahlen musste auch sie schätzen: „50 bis 55 Minuten habe ich wohl gespielt und sicher über 20 Punkte gemacht.“

Fünf Spielerinnen der Gisa Lions mussten mit fünf Fouls raus

Es dürften sogar mehr Zähler gewesen sein. Irgendwann musste Thomas bei den halleschen Löwinnen nämlich fast alles übernehmen. Je länger das irrwitzige Spiel dauerte, desto mehr gingen den Lions nämlich die Spielerinnen aus. Am Ende waren mit Laura Schinkel, Rachael Vanderwal, Barbora Kasparkova, Meret Kleine-Beeck und Eilidh Simpson gleich fünf Spielerinnen mit fünf Fouls raus, weshalb sogar die eigentlich verletzte Devran Tanacan als letzte Option aufs Feld humpelte.

Energiewunder Thomas hielt die Lions trotzdem im Spiel, das Glück war aber nicht auf Seiten der Löwinnen. „Ein Unentschieden wäre das gerechte Ergebnis gewesen“, bilanzierte die Deutsch-Amerikanerin. Ist im Basketball aber nicht vorgesehen.

Schaffen die Gisa Lions schon in Keltern den Klassenerhalt?

Aber: Der direkte Vergleich mit Wasserburg geht dennoch an Halle. Im Hinspiel hatten die Lions mit 16 Punkten Vorsprung gewonnen. Der einstige Serienmeister kann deshalb nicht mehr vorbeiziehen, ist sicher abgestiegen, wenn es bei vier Absteigern bleibt. Einzige Bedrohung für die Lions ist jetzt noch Göttingen. Das hat den direkten Vergleich auf seiner Seite. Gewinnt der Rivale alle restlichen Partien und verlieren die Lions ihrerseits alle, zieht Göttingen noch vorbei. „Ich bleibe optimistisch“, sagt Thomas. „Wir wollen den Klassenerhalt schon im nächsten Spiel aus eigener Kraft klarmachen.“ Am Mittwoch geht es zum Meister Keltern. Klingt schwierig, zuletzt hatten die Lions aber die Topteams Rheinland Lions und Freiburg geschlagen. Bei Siegen in den letzten beiden Spielen sind sogar die Playoffs drin