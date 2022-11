Wie der SV Union Halle-Neustadt den Neustart meistern will

Die Wildcats haben die vierwöchige EM-Pause genutzt, um sich neu auszurichten. Am Mittwoch muss gegen Zwickau endlich der erste Saisonsieg her.

Halle (Saale)/MZ - Die Schulter steckt seit einer OP vor vier Wochen in einer schützenden Schiene. Denn Ball kann Wildcats-Trainerin Katrin Schneider also immer noch nicht ihren Schützlingen zuwerfen. Und bei der Fahrt in die Sporthalle zu den täglichen Übungseinheiten ist die 32-Jährige nach wie vor auf deren Hol- und Bringe-Dienst angewiesen.