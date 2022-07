Was es beim Chemiepokal in Halle am Wochenende zu sehen gibt

Halle/MZ - Sparringtag in der ehrwürdigen Boxhalle am Kreuzvorwerk in Halle. Landestrainer Bernd Miertsch steht vor den etwa 15 Boxern und einer Boxerin und stellt die Trainingskämpfe zusammen. Auch für den Star des Nachmittags, WM-Starter Argishti Terteryan, der stolz sein Outfit der deutschen Nationalmannschaft trägt, finden sich mutige Gegner. Terteryan, normalerweise am Bundesstützpunkt in Berlin, bereitet sich in seiner alten Heimat auf ein spezielles Boxturnier vor: den Chemiepokal. Am Wochenende erlebt das Turnier mit dem so traditionsreichen wie klangvollen Namen in der Neustädter SWH-Arena seine nun schon 47. Auflage.

