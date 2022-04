Warum viele Olympia-Hoffnungen in Halle platzten

Halle (Saale)/MZ - In 18 Tagen geht es los, das Spektakel, auf das die Sportwelt ein Jahr lang warten musste. Am 23. Juli beginnen in Tokio endlich die wegen der Coronapandemie verschobenen Olympischen Spiele. Bisher hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) 330 Sportler namentlich berufen. Mit dabei sind auch hallesche Athleten. Einige müssen sich mit der Rolle des Reservisten begnügen, andere scheiterten in der Qualifikation oder fallen verletzt aus.