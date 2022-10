Warum Luise Malzahn ihr Judo-Karriere beendet

Halle/MZ - Es flossen einige Tränen an diesem Abend - Tränen der Wehmut, aber auch der Vorfreude. Als Luise Malzahn es am Samstag im Club 12 in Halle im Kreise von 80 geladenen Weggefährten, Freunden und der Familie offiziell machte, dass sie nie mehr für Schwarz-Rot-Gold auf die Judomatte gehen wird, da war ihr Abschiedsschmerz für alle greifbar. Ihre anschließend schluchzend vorgetragenen Worte: „Den neuen Lebensabschnitt werde ich aber nicht alleine gehen, ich bekomme ein Baby“, kamen dann für alle überraschend.