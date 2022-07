Warum Ex-Innenminister Holger Stahlknecht FSA-Präsident werden will

Ex-Minister Holger Stahlknecht kandidiert für das Amt des Präsidenten des FSA. Was ihn dazu bewegt und wie er sein Team aufstellen will.

Merseburg - Nur noch zwölf Tage sind es, bis der 9. Ordentliche Verbandstag des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) ein neues Präsidium wählt. Längst haben sich verschiedenste Kandidaten für das amt des Präsidenten und der Vizepräsidenten in Stellung gebracht. Ein Kandidaten-Quartett stellte sich nun am Sonntagvormittag in Merseburg den Fragen der Mitglieder des Präsidiums des Kreisfachverbandes (KFV) Saalekreis.