Vierte Pleite in Folge für die Gisa Lions

Klaudia Grudzien (l.) will ihre Routine bei den Gisa Lions einbringen.

Halle (Saale)/MZ - Die Gisa Lions sind trotz 24 Punkten von Eilidh Simpson mit einer Pleite aus der - wegen mehrerer coronabedingten Absagen unerwartet langen - Weihnachtspause zurückgekehrt. Beim 69:78 bei den Angels Nördlingen am Sonntag traf das Team zwar sehr gut aus der Distanz (52 Prozent), aber desaströs aus dem Zweierbereich (26 Prozent). Es war die vierte Pleite in Folge und ein weiterer Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga.