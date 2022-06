VfL-Torjäger peilt magische Marke an

Torjäger Tommy Kind des Oberligisten VfL 96 trifft beim Auswärtssieg beim FC An der Fahner Höhe doppelt.

Dachwig/Halle - Er trifft und trifft und trifft. Selbst dann, wenn er „Sterne sieht“ und im „Zauberland“ ist, wie Tommy Kind berichtet. Vor seinem 1:0 für den VfL Halle 96 am Samstag in der Fußball-Oberliga beim FC An der Fahner Höhe, Endstand 3:1, war der Torjäger bei einem Kopfball mit einem Gegenspieler zusammengerasselt - mit beschriebenen Folgen.