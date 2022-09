VfL Halle 96 ist trotz Umbruchs in der Oberliga vorn mit dabei

VfL-Trainer Dieter Hausdörfer war mit der Leistung seiner Mannschaft beim 0:0 in Sandersdorf nicht komplett zufrieden.

Sandersdorf/Halle (Saale)/MZ - Ein so erfahrener Trainer wie Dieter Hausdörfer weiß auch, wie er manche Frage lockerleicht ins Leere laufen lassen kann. Nach dem 0:0 seines VfL Halle 96 am Freitagabend bei der SG Union Sandersdorf, dem zehnten Punkt im fünften Spiel in der Fußball-Oberliga, sollte der 61-Jährige abschätzen, wohin es für seine Mannschaft im Saisonverlauf denn gehen könnte.