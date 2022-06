VfB Sangerhausen und Eintracht Emseloh bestreiten Endspiel im Ligapokal Sachsen-Anhalt

Das Endspiel im Ligapokal Sachsen-Anhalt steigt am Sonntag im Sportpark Friesenstadion in Sangerhausen. Beim Spiel geht es um "die Kirsche auf der Torte“.

Sangerhausen/MZ - Eigentlich ist die Saison 2021/22 auf den Fußballplätzen in Sachsen-Anhalt gelaufen. Eigentlich könnte der VfB Sangerhausen zufrieden sein. Das Team aus der Kreisstadt hat den anvisierten Klassenerhalt in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt gepackt, sogar den Sprung in die Meisterschaftsrunde geschafft. Der von vielen befürchtete Abstieg stand schnell nicht mehr zur Debatte.