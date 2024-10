Verliebt in Halle zu neuen Höhen

Hurricanes starten in zweite Drittligasaison

Halle/mz. - Verliebt sind sie in die schönen Plätze, die grünen Ecken, die kurzen Wege oder in die Möglichkeit, zu (fast) jeder Uhrzeit Schokokekse kaufen zu können. Mit allerlei Argumenten, warum Halle eine Stadt zum Verlieben ist, haben sich die Halle Hurricanes vor dem Saisonstart der dritten Volleyballliga der Welt in den Sozialen Netzwerken präsentiert. „Darum kümmern sich einige unserer Spielerinnen“, erzählt Marcel Auerbach über die professionell wirkende Kampagne. „Auch da versuchen wir, uns Schritt für Schritt zu verbessern.“