München/Halle (Saale)/MZ/sid - Hubert Brylok steht auf dem Parkplatz an der Unterkunft in München und wartet auf seine Turner. Gleich wird er hallesche Coach den Kleinbus zur Wettkampfhalle lenken, in der ab Donnerstag bei der Multi-EM auch die Turner ihren Teil zu einem stimmungsvollen Gesamtevent beitragen wollen.