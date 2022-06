Tropische Hitze und neun Treffer: So lief das Freundschaftsspiel zwischen dem HFC und Stedten

Stedten/MZ - In ungewohnter Funktion fand sich Jan Eberhardt am Sonnabendnachmittag im Fußball-Freundschaftsspiel zwischen dem Landesligisten Romonta Stedten und dem Drittligisten HFC wieder. Anstatt wie gewohnt das Spiel des Gastgebers auf dem Rasen zu lenken und zu leiten, war er plötzlich in der Rolle des Cheftrainers beim Gastgeber zu finden. Beide etatmäßigen Trainer, also Uwe Zorn und Daniel Stache, fehlten.

