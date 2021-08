Trainer André Pahl: „Wir müssen sammeln wie die Eichhörnchen“

Winningen/MZ - Ein paar Wochen sind es noch bis zum Winteranfang. Dennoch sagt André Pahl: „Wir müssen sammeln wie die Eichhörnchen.“

Doch während die flinken Nager im Winter meist nicht mehr wissen, wo sie ihre Vorräte verbuddelt haben, deshalb sammeln sie so viel, würden die Winninger lieber heute als morgen genug davon haben - in Form von Punkten. Doch da sieht es vor dem Samstagsspiel der Landesklasse 5 gegen die Zweite des SC Bernburg noch mau aus. Und das liegt, daraus macht Trainer Pahl keinen Hehl, an der fehlenden Effektivität. „Wenn du solche Chancen hast, wie wir zuletzt in Atzendorf, muss du auch mal ein paar rein machen.“ Doch selbst das leere Tor sei nicht getroffen worden. Die Bilanz nach zwei Spielen: Null Treffer, null Punkte.

Bernburg weiß, wo die Bude steht

Die Bernburger dagegen wüssten, „wo die Bude steht.“ Wenngleich sie mit ihren bislang zwei Punkten auch eher an die Eichhörnchen erinnern. Aber die Saalestädter haben schon viermal eingenetzt und gastieren bei einer Winninger Mannschaft, die nicht frei ist von Sorgen. „Ich habe zwei Urlauber und zwei Kranke. Das kannst du natürlich nicht planen“, sagt Pahl. Hinzu komme die Rote Karte von Daniel Vehlow. Freilich könne man über deren Entstehungsgeschichte beim Spiel in Atzendorf trefflich streiten. „Aber, wenn der Schiedsrichter nun mal so entschieden hat.“

Ohnehin ist Pahl keiner, der sich beklagt. Auch nicht darüber, dass vielleicht noch ein paar Spieler ausfallen, weil sie arbeiten müssen. „Das ist nun mal so im Amateurbereich. Das geht anderen auch so“, sagt er. Und deshalb komme nichts anderes infrage, als am Samstag, Anpfiff ist 15 Uhr, alles in die Waagschale zu werfen. „Wir hatten gute Gespräche und die Jungs wissen, worum es geht“, so Pahl.

Geleitet wird die Partie von Michael Eitz. Er ist Mitglied bei Grün-Gelb Ströbeck und seit 2017 Schiedsrichter. Falls die Statistik des Portals „fupa.net“ stimmen sollte, wird er am Samstag in Winningen sein erstes Spiel im Landesklassebereich leiten. Also einfach treffen. Dann gibt es auch keine Diskussionen auf dem Platz.