Toni Eggert hat in seiner Rodel-Karriere fast alles gewonnen. Nur Olympia-Gold fehlt ihm noch.

Ilsenburg/MZ - Das Tal der Ilse am Fuße des Brockens liegt im Novembernebel. Hier empfängt Toni Eggert in seinem Allerheiligsten – seiner Werkstatt. Ganz hinten auf dem Hof der Holzbau-Firma Eggert, des Familienunternehmens, tüftelt der 36-Jährige seit Monaten am Schlitten für sein Comeback.