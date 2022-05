Tom Dzemski will gegen Michael Eifert für klare Verhältnisse sorgen

Halle (Saale)/MZ - Es ist zur Zeit das einzige, was in Tom Dzemskis neuer Wohnung in Köthen an seine große sportliche Leidenschaft erinnert. Während alle anderen Trophäen in seinem Elternhaus in Görzig untergebracht sind, „steht der WM-Gürtel bei mir im Wohnzimmer in einem Regal“, erzählt der Profiboxer aus dem SES-Stall. Extra so aufgebaut, dass er ihn immer im Blick hat.