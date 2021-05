Timo Barthel wird EM-Dritter im Turm-Synchron

Timo Barthel (l.) und Patrick Hausding, hier Anfang Mai beim Weltcup in Tokio.

Budapest/Halle (Saale) - Endlich! Nun hat auch er eine: Bronzefarben ist sie, die Medaille von Timo Barthel. Erkämpft hat sich Halles Wasserspringer das gute Stück am Samstagabend bei den Europameisterschaften in Budapest. An der Seite von Springer-Star Patrick Hausding im Synchronwettbewerb von der Zehn-Meter-Plattform katapultierte er sich hinter den favorisierten Briten und Russen auf Platz drei.

„Ich bin super stolz, dass ich überhaupt an der Seite von Patrick Hausding springen durfte. Dass wir jetzt noch mal den Abschluss dieser Europameisterschaften mit Bronze krönen konnten, macht mich sehr stolz“, sagte Barthel, der schon in seinen Anfangsjahren als Steppke zu dem mehrfachen Welt- und Europameister aus Berlin ehrfurchtsvoll aufgeschaut hatte. „Für mich ist es ja generell meine erste Medaille, die ich erkämpfen konnte, und das mit Patrick. Das sind zwei Träume, die gleichzeitig in Erfüllung gegangen sind.“

Patrick Hausding ist Timo Barthels Idol

Für den 32-jährigen Allrounder Hausding ist dieses Bronze bereits die vierte Plakette bei dieser kontinentalen Bestenermittlung und seine 37.?überhaupt. Mit dem sieben Jahre jüngeren Wahlhallenser bildet der erfolgsverwöhnte Hausding erst seit dem Herbst ein neues Synchron-Duo.

Nach dem Karriereende seines langjährigen Partners Sascha Klein vor vier Jahren, mit dem er 2013 in Barcelona zu WM-Gold gesprungen war, hatte sich das Multitalent mangels Alternative in dieser olympischen Disziplin zurückgenommen. Barthel sah darin auch eine Chance. Als aktuell bester deutscher Einzelspringer vom Turm hat er dazugelernt, seine Sprung-Serie dem schwierigen Repertoire Hausdings angepasst.

Timo Barthel und Patrick Hausding: Tokio-Start nur als Solisten

Bei ihrem internationalen Einstand vor gut zwei Wochen beim Weltcup in Tokio verpassten sie als Sechste nur um einen Wimpernschlag den gemeinsamen Startplatz bei den Olympischen Spielen. Als Solisten haben die beiden aber sicher die besten Karten, nominiert zu werden.

Die offizielle Berufung in den Kader erfolgt erst nach den deutschen Meisterschaften Anfang Juni. Übrigens: Wird Barthel da vom Turm-Einzel Erster, bucht er mit diesem Titel auch für seinen Heimtrainer Philipp Becker einen Platz in dem Flieger nach Tokio. (mz)