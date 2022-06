Thomas Schaarschmidt: „Demografische Situation ist die größte Herausforderung“

Der internationale Schiedsrichter Carsten Straube (r.), hier in einer Diskussion mit Nationalspieler Johannes Voigtmann, soll neuer Landeschef in Sachsen-Anhalt werden.

Dessau/MZ - Der Ort könnte nicht treffender sein. In seiner letzten Woche als Präsident des Landesverbandes empfängt Thomas Schaarschmidt die MZ dort, wo in den vergangenen Jahrzehnten fast alles entschieden wurde: in den Büroräumen des Basketball-Verbandes Sachsen-Anhalt (BVSA) in Dessau.