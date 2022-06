Talent im Angriffsmodus: Paul Schmiedl mischt mit 16 Jahren schon beim CVM mit

Paul Schmiedl gehört zu den jungen Talenten des CV Mitteldeutschland. Was er bereits erreicht hat und welche Ziele er verwirklichen will.

Merseburg/MZ - Die großen Zeiten hat Paul Schmiedl als Steppke mitbekommen und wurde dadurch offenbar nachhaltig beeindruckt: „Ich war damals bei so ziemlich allen Heimspielen und habe begeistert zugeschaut“, erinnert sich der heute 16-Jährige an die Duelle der CVM-Volleyballer in der ersten Bundesliga.