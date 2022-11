Lotta Woche entscheidet das Derby für Halle

Halle (Saale)/MZ - So richtig losgelassen hat das nervenaufreibende Duell mit Zwickau Halles Wildkatze Lotta Woch auch am Tag danach nicht. „Da waren ganz viele Emotionen im Spiel“, sagte die Erstliga-Handballerin über den 31:22-Sieg am Mittwochabend in der SWH-Arena – noch immer hellauf begeistert. „Die Stimmung war fantastisch, das hat uns geholfen.“

Geholfen, im sechsten Spiel dieser Saison den ersten Sieg einzufahren. Damit die Abstiegsplätze zu verlassen. Und endlich auch die Unzufriedenheit abzustreifen, die immer mehr zur Last geworden war.

Lotta Woche ist in der Handball-Bundesliga angekommen

506 Fans hatten die Gastgeberinnen förmlich nach vorn gebrüllt. Als es in der Anfangsphase nicht so lief (3:8/12. Minute), „da haben wir es diesmal geschafft, dranzubleiben, das gab Selbstvertrauen“. Lotta Woch selbst war es, die Halle beim 12:11 (30.) wieder in Führung warf. Und mit einem Hattrick Mitte der zweiten Hälfte sorgte die Rückraumspielerin dafür, dass der Vorsprung von 17:16 auf 20:16 anwuchs. Auf sieben Tore brachte es die 26-Jährige diesmal als Treffsicherste von Union Halle-Neustadt – so viele wie in den vier vorangegangenen Saisonspielen zusammengenommen.

Bei ihrem Wechsel nach Halle im Sommer hatte die vom Zweitligisten Göppingen gekommene Flensburgerin als Ziel angegeben: „Ich will in der ersten Liga ankommen.“ Das scheint ihr nun gelungen.

Dass Lotta Woch dafür Zeit brauchte, lag auch daran, dass sie zwischenzeitlich wegen einer Coronainfektion pausieren musste. Und als in der Vorbereitung andere Spielerinnen verletzt ausgefallen waren, da stellte sie sich in den Dienst der Mannschaft und half am Kreis aus. „Das“, sagte sie, „war eine wichtige Erfahrung“.

Die vierwöchige EM-Pause hatten sie und ihre Teamkolleginnen „für eine zweite Vorbereitung“ genutzt. Nun klappt offensichtlich auch das Zusammenspiel besser. „Und wir hatten alle richtig Bock, zu spielen.“ Die Unterbrechung der Spielserie kam also gar nicht mal ungelegen.

Neben Lotta Woch glänzten auch andere Hallenserinnen. „Madeleine Lundström zum Beispiel hat ein richtig gutes Spiel gemacht“, sagte sie über die dreifache Torschützin. Und Keeperin Anica Gudelj begeisterte mit 13 Paraden. Der am Ende deutliche Sieg „stärkt unser Selbstvertrauen“, sagte Woch. Was die Vorfreude steigert auf die nächste Liga-Aufgabe: am 10. Dezember beim Letzten Waiblingen.