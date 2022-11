Turbine Halle unter Schock: Spielabbruch nach schwerer Verletzung

In der Landesliga kam es zwischen Turbine Halle und dem FC Zeitz zu einem Spielabbruch.

Halle (Saale)/MZ - Es sollte eigentlich ein schöner Fußballnachmittag werden. Knapp 40 Zuschauer hatten sich auf ein spannendes Spiel gefreut. Mit der gastgebenden Turbine aus Halle als Neuntem und dem Sechsten FC Zeitz standen sich am Samstag in der Landesliga Süd schließlich zwei Mannschaften gegenüber, die in der Tabelle eng beieinander liegen.