Später Sieg im Landespokal für den VfB Merseburg

Der VfB Merseburg qualifiziert sich für die zweite Runde des Landespokal. Trainer Marco Zenau musste in der Torhüterfrage improvisieren.

Pascal Mittler führte mit seinem Tor in der 98. Minute die Merseburger auf die Siegerstraße.

Merseburg/MZ - Der VfB Merseburg machte es spannender als den eigenen Fans lieb sein konnte. Doch am Ende setzte sich der Landesligist doch noch mit 4:2 gegen den SV Allemannia Jessen durch. Trainer Marko Zenau konnte also einen Erfolg nach seinem ersten Pflichtspiel mit seiner neuen Mannschaft feiern. Der VfB erreichte in einer nervenaufreibenden Partie die zweite Runde des Landespokals.