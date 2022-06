Schock für Lucie Kienast: Halles Mehrkampf-Talent verletzt sich in Götzis

Lucie Kienast liegt in Götzis auf einer Trage.

Götzis - Der Wettkampf sollte in einer neuen Bestleistung gipfeln und endete abrupt in einem Drama: Lucie Kienast hat sich bei dem großen Mehrkampfmeeting im österreichischen Götzis verletzt. Ausgerechnet vor ihrer Schokoladendisziplin, dem Weitsprung, tat sich die Hallenserin böse weh - offenbar am Knie. Noch im Stadion musste sie medizinisch versorgt werden. Wie die Diagnose lautet und welche Konsequenzen die Verletzung haben könnte, ist noch nicht bekannt.