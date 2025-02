Vor seiner letzten WM hat der 32-Jährige das Material gewechselt und sich athletisch an sein bestes Niveau herantrainiert. Sorge bereitet dem Olympiasieger nur das Eis in Lake Pacid.

Magdeburg - So viel Zeit musste noch bleiben für die Familie, für Frau Mary Ann und für die gemeinsame Tochter Elsa. Christopher Grotheer konnte auch im größten Vorbereitungsstress mit seinen Liebsten ein wenig abschalten. Doch am Donnerstag dieser Woche begann mit dem Flug nach Lake Placid (USA) endgültig der Ernst der Skeleton-Weltmeisterschaft. Am 6. und 7. März geht der gebürtige Wernigeröder im 1.455 Meter langen Eiskanal mit seinen 20 Kurven in vier Läufen auf die Jagd nach seinem insgesamt achten Titel und seinem vierten im olympischen Einzelwettbewerb. Ein Sieg wäre ein Kapitel mehr in seiner Erfolgsgeschichte, ist Grotheer doch Rekordweltmeister. Zugleich ist es das letzte WM-Kapitel seiner Karriere, die er nach den Olympischen Winterspielen 2026 beschließen will.