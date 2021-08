SC Magdeburg plant zum Saisonauftakt mit 5000 Zuschauern

Magdeburg/dpa - Handball-Bundesligist SC Magdeburg plant für die ersten beiden Heimspiele in der neuen Saison mit jeweils 5000 Zuschauern in der Getec-Arena. Dabei bleibe es bei der 3G-Regel, informierte der Verein am Dienstag.

„Damit sind nur vollständig geimpfte, genesene oder getestete Personen (Antigen-Schnelltest) zugelassen“, erläuterte SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt. Der Kartenvorverkauf für die Heimspiele gegen den TBV Stuttgart am 09. September sowie die HSG Wetzlar am 16. September werde in der kommenden Woche starten.

Dabei werde Dauerkartenkunden ein Vorkaufsrecht auf Tagestickets für die verfügbaren Sitzplätze angeboten wird, bevor die Karten in den freien Verkauf gehen. Der Dauerkartenverkauf bleibt vorerst ausgesetzt, bis abgeschätzt werden könne, mit welchen Auflagen und Bedingungen es in der Spielzeit weitergehe. Stehplätze würden zunächst weiter nicht angeboten werden können.